Faladdin ve Binnaz Abla'ya Soruşturma Başlatıldı

'Faladdin' ve 'Binnaz Abla' adlı mobil uygulamalar hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili konuşan Avukat Cem Duman, "Bireysel kullanıcıların cezai sorumluluğuna yol açacak bir durum şu an için söz konusu değildir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 282'nci maddesi çerçevesinde suçtan elde edilen gelirlerin aklanması (kara para aklama) suçuna ilişkin 2 mobil uygulama hakkında soruşturma başlatıldığından bahseden Duman, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Bahse konu uygulamaların yüz binlerce aktif kullanıcısı bulunmakta olup, soruşturmanın kapsamının şu anda yalnızca uygulamayı geliştiren ve yöneten kişi ya da şirketlerle sınırlı olduğunu belirten Duman, "Bireysel kullanıcıların cezai sorumluluğuna yol açacak bir durum şu an için söz konusu değildir. Ancak, bu durum vatandaşlarımızın tamamen etkisiz veya risksiz olduğu anlamına gelmemektedir. Zira, uygulama içerisinden gerçekleştirilen para transferleri, hediye gönderimleri, kredi kartıyla yapılan ödemeler gibi finansal işlemlerin, Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde incelenebileceği de unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Kredi kartı ya da banka bilgileri paylaşılmadan önce 2 kez düşünülmeli"

Son yıllarda emniyet güçleri ve cumhuriyet savcılıkları tarafından dijital platformlarda işlenen suçlara ilişkin soruşturmalar ciddi biçimde arttığını dile getiren Duman, "Nitekim bu platformlar kimi zaman yasa dışı faaliyetler için bir paravan olarak kullanılabilmektedir. Özellikle kripto para, yasa dışı bahis, fal ve benzeri temalı uygulamalar üzerinden kara para aklama girişimlerine karşı titizlikle hareket edilmektedir. Google Play ve App Store gibi mobil platformlardan indirilebilen bu tür uygulamalarda, kullanıcıların kişisel verileri ile birlikte finansal hareketlerinin de sistemler üzerinden izlenmesi mümkündür. Bu nedenle vatandaşların uygulamaları indirirken ve kullanırken temkinli davranmaları, ödeme yapmadan önce uygulamanın yasal ve ticari altyapısını araştırmaları, kredi kartı ya da banka bilgilerini paylaşmadan önce 2 kez düşünmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Bilinçli dijital kullanım hayati önem taşımaktadır"

Avukat Cem Duman, açıklamasının devamında şu sözleri paylaştı:

"Bu tür haberlerle karşılaşan vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan, yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaları, aynı zamanda uygulama yöneticileri ile kullanıcılar arasındaki hukuki sorumluluk farkını doğru değerlendirmeleri önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, her para transferi suç unsuru oluşturmaz, ancak her şüpheli işlem adli makamlarca incelemeye açıktır. Bu sebeple hukuki süreçlerden etkilenmemek adına bilinçli dijital kullanım hayati önem taşımaktadır." - İSTANBUL