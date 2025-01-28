Falezlerden Düşen Alkollü Adamın Tepkisi - Son Dakika
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Yerel

Falezlerden Düşen Alkollü Adamın Tepkisi

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Antalya'da alkollü bir adam, sağlık görevlisine 'Sende her şeye karışıyorsun' dedi.

28.01.2025 14:25
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Alkol alıp falezlerden düşen şahıs sağlık görevlisine: "Sen de her şeye karışıyorsun"

Alkolü nereden aldığı sorusuna ise "Benim kaçakla işim olmaz" cevabını verdi

ANTALYA - Antalya'da bir kişinin falezlerden düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Başından yaralanan alkollü şahıs kendisine yardım etmeye çalışan 112 Acil Sağlık görevlisine "Sende her şeye karışıyorsun" dedi.

Olay saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin kayalıklardan düştüğü ve mahsur kaldığı ihbarı üzerine verilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri parkın girişe yasak olan kayalık bölümünde bir kişinin yattığını gördü. Yaklaşık 3 metrelik patika alandan yuvarlandığı anlaşılan ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılıp isminin Muharrem E. olduğu öğrenilen yaşlı adama ilk müdahale motorize 112 ekibi tarafından yapıldı.

Vatandaşların yardımıyla çıkartıldı

Sağlık görevlisinin kendisine sorduğu sorulara tepki gösteren yaşlı adam "Sende her şeye karışıyorsun" dedi. Şahsın kaçak alkol kullanmış olabileceği ihtimali üzerine nerden aldığı sorulması üzerine Muharrem E. görevlilere "Benim kaçakla işim olmaz" cevabını verdi. Alkollü olduğu görülen Muharrem E. ilk müdahalesinin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamı bulunduğu yerden çıkartan vatandaşlardan Samet Tapucu, "Deniz polisi aşağıdan bağırıyordu 'atlama' diye. Bende aşağıya sessizce indim, tuttum. Kolluk kuvvetleri geldi. Düşmüş, ama atacaktı kendisini" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Sağlık, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Falezlerden Düşen Alkollü Adamın Tepkisi - Son Dakika

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