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Fare kapanına yapışan güvercin özgürlüğüne kavuştu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir evin çatısındaki fare kapanına yapışan yavru güvercin, duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldıktan sonra temizlenip beslemesi yapılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yavru güvercin, bir evin çatısındaki yapışkanlı fare kapanına yapıştı. Durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, güvercinin yardımına koştu. Fare kapanına yapışan güvercin, duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldıktan sonra tüyleri temizlenerek yıkandı.

Bitkin düşen güvercin, su ve yem verildikten sonra tekrar gökyüzüne bırakılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.