Farkındalık için çölyak hastalığını anlattılar - Son Dakika

Bilecik'te 'Dünya Çölyak Farkındalık Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çölyak hastası aileler ve çocukların bir araya geldiği etkinlikte çocuklar boyama yaptı, çölyak hastalığı hakkında bilgiler verildi. Düzenlenen program hakkında bilgi veren Çölyaklı gönüllüsü Yasemin Tüfek amaçlarının rahatsızlığını anlatmak ve bu yönde farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Tüfek, "Dünya Çölyaklılar Günü için bir araya geldik. Ailelerimizle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çocuklarımızı da etkinliklerimize dahil ederek, onlara da çölyakı anlattık. Çölyak ile ilgili farkındalık ve bilincin oluşmasını amaçlıyoruz. Bununla birlikte toplum yararına çölyaklı durumunda olanların daima yanında olmaya çalışıyoruz" iadelerini kullandı.

"Erken tanı çok erken tedavi anlamına geliyor"

Çölyak hastalığı hakkında da bilgi veren Tüfek, "Çölyak hastalığı kısaca insan vücudunun glutene tepkisi anlamına geliyor. Yani bağırsaklarımızın glutene tepki vermesi demek. Buğday, çavdar ve arpa ürünlerini kesinlikle kullanmamamız anlamına geliyor. Bu şekilde bir rahatsızlık anlamına geliyor. Erken tanı, erken tedaviye başlamak anlamına geliyor ve diyete uymakla birlikte hastalığın kökten çözümü değil bu yönde düzenli bir yaşam tarzı oluşturmak anlamını taşıyor" dedi.

Çocuklara yönelik renkli ve hareketli etkinliklerin düzenlendiği programda aile fertlerine bilgiler verildi, uymaları gereken kurallar anlatıldı. - BİLECİK