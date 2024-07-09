Fatih Belediyesi 2025-2029 Yıllık Plan Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Fatih Belediyesi 2025-2029 Yıllık Plan Çalışmalarına Başladı

Fatih Belediyesi 2025-2029 Yıllık Plan Çalışmalarına Başladı

Fatih Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayacak olan 5 yıllık plan çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde 'Dış Paydaş Geleceğe Bakış Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sağlık kuruluşları, meslek odaları temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

09.07.2024 13:26  Güncelleme: 13:37
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Fatih Belediyesi 2025-2029 yıllarını kapsayacak olan 5 yıllık plan çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde "Dış Paydaş Geleceğe Bakış Çalıştayı" düzenlendi.

Fatih Belediyesi 2025-2029 yıllarını kapsayacak olan 5 yıllık plan çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde "Dış Paydaş Geleceğe Bakış Çalıştayı" düzenlendi. Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sağlık kuruluşları, meslek odaları temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Açılış konuşmalarını yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından belediyenin 2019-2024 dönemindeki proje ve faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Fatih Belediyesi'nin misyon, vizyon ve temel değerleri üzerinde fikirler üretildi ve katılımcılarla birlikte GZFT ve PESTLE analizleri yapıldı. Elde edilen sonuçlar, Fatih'in geleceğine dair stratejik planın oluşturulmasında temel teşkil edecek Etkinlikte, ilçenin geleceğine dair kararlar ortak akılla ve inovatif yöntemlerle planlandı. Belediye, stratejik planın başarısı için paydaşların sürekli olarak sürece dahil edilmesi ve geri bildirimlerinin alınarak ilerlenmesini hedefliyor.

"Fatih'te sur diplerindeki kötülük 100 yılı aşkın bir sorun"

Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "İnsanlar, muhafazakar, sosyal demokrat olabilirler ama şehirler kozmopolittir. Şehirler farklı kültürlere açık mekanlardır. İstanbul fetihten itibaren İslam şehri ama kozmopolittir. Burada bir imar planı birde stratejik olan ile şehirlere yön veriyoruz. İmar planında zaten şehrin büyük bir kısmı yapılanmış ve yüzyılları aşan sorunları var. Fatih'te sur diplerindeki kötülük 100 yılı aşkın bir sorundur. Biz stratejik planımıza bu sorunu alıp 5 yıl içerisinde büyük bir kısmını çözdük. Bugünkü Çalıştayı'mızın en önemli amacı Fatih'imizin geleceği konusunda ortak anlayışı harekete geçirebilmek toplumsal uzlaşıyı en geniş anlamda gerçekleştirebilmektir. İlgili tüm bakanlıkların belgelerini inceliyoruz. Bunları daha sonra planımıza yansıtacağız. Bu toplantıda bizim düşünemediğimiz ya da çözüm üretmediğimiz konularla ilgili bir çözüm çıkacaktır. Hiç olmazsa toplumumun her kesiminin mutabık kaldığını anlamış olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi 2025-2029 Yıllık Plan Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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