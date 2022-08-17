Fatih Belediyesi sosyal araştırma ekibinden 38 bin 500 haneye ziyaret - Son Dakika
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Fatih Belediyesi sosyal araştırma ekibinden 38 bin 500 haneye ziyaret

17.08.2022 13:58
Fatih Belediyesi sosyal araştırma ekibinden 38 bin 500 haneye ziyaret

Fatih Belediyesi bünyesinde kurulan sosyal araştırma ekibi, sekiz ayda 38 bin 500 hanenin kapısını çaldı.

Fatih Belediyesi bünyesinde kurulan sosyal araştırma ekibi, sekiz ayda 38 bin 500 hanenin kapısını çaldı. Sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 15 kişilik ekip, vatandaşları tek tek dinleyerek talep ve şikayetlerini raporladı.

Fatih Belediyesi bünyesinde sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşturulan 15 kişilik sosyal araştırma ekibi, sekiz ayda 38 bin 500 haneyi ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini, beklentilerini ve şikayetlerini topladı. Fatih ilçesinde yaşayanların taleplerini belediye hizmet ve projelerine yansıtabilmek amacıyla kurulan ekip tarafından alınan veriler, belediyenin karar alma mekanizmalarında da kullanılıyor. Alınan notlar anlık Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ekranına düşüyor. Talepler ise birçok projenin başlamasına ilham kaynağı oldu.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan projeyle ilgili, "15 Kişilik ekibimiz kapı kapı dolaşıyor. Özellikle çocuk, genç, kadın ve yaşlı vatandaşlarımızın taleplerini çok önemsiyoruz. Onların taleplerine yönelik de çalışmalarımızı şekillendiriyoruz, planlıyoruz. Gençler için ideathon, anneler için bahçe ve anne çocuk merkezi, uluslararası satranç turnuvası ve birçok hizmeti vatandaşlarımızdan gelen talepler sonucu gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan da çok iyi dönüşler alıyoruz. 'Fatih Belediyesi Katılımcı Belediyecilik Modeli' adı altında modellediğimiz proje ile orada yaşayan vatandaşlarımıza soruyoruz. Örneğin yaşlılarla ilgili yoğun talep gelen bölgeye 'Yadigar Kafe' yapıyoruz. Yaşlı vatandaşlarımıza orada ücretsiz ikramlar olacak, vakitlerini daha değerli geçirmeleri sağlanacak. Satranç turnuvasında 12 defa şampiyon olmuş bir sporcumuzun talebi üzerine Uluslararası Satranç Turnuvası'nı Fatih'te gerçekleştirdik. Yine bazı vatandaşlarımız sosyal tesislerimize doğal ürünlerin konulmasını istedi. Biz de Geyve'deki kooperatifle görüşme sağladık ve orada kadınların ürettikleri organik ürünlerin sosyal tesislerimizde kullanılmasına karar verdik" dedi.

Öğrencilere sahada çalışma imkanı sunuluyor

Projenin üniversitelerin İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde belediyelere yönlendirdikleri sosyolog gençlere alanda çalışma imkanı da sunduğunu belirten Turan, "Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Şehir Bölge Planlama öğrencileri 5 ay boyunca bizzat projede görev aldı. Her yıl farklı farklı üniversiteler, farklı öğrencilerle işbirliğimiz devam edecek" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi sosyal araştırma ekibinden 38 bin 500 haneye ziyaret - Son Dakika

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