Fatih Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi: Güvenli ve Huzurlu Yaşam Alanları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fatih Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi: Güvenli ve Huzurlu Yaşam Alanları

Fatih Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi: Güvenli ve Huzurlu Yaşam Alanları
25.06.2025 13:31  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları, deprem sonrası binaların güvenliğini sağlamakla kalmayıp, yaşam alanlarını da yenileyerek sosyal ve ekonomik bütünlüğü gözetiyor. Başkan Turan, dönüşüm sürecinin hızla devam ettiğini vurguladı.

Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları, sadece binaların yenilenmesini değil; depreme dayanıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşamın inşasını hedefliyor. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, dönüşümü tamamlanan yapılarda hiçbir hasar oluşmazken, Fatihliler "İyi ki zamanında dönüşüm kararı almışız," sözleriyle sürecin önemini vurguladı.

Başkan Turan: "Dönüşüm hızla sürüyor, güven artıyor"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sürece dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Fatih'te kentsel dönüşüm hızla sürüyor, güven artıyor, huzur büyüyor. 23 Nisan'da İstanbul'u etkileyen deprem sonrası, dönüşümünü tamamladığımız binalarda herhangi bir hasar oluşmadı. Bu da ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin açık bir göstergesidir."

Kentsel Dönüşüm Ofisine yoğun başvuru

Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan Kentsel Dönüşüm Ofisi de Fatih'in depreme dayanıklı hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Ofiste tüm plan ve proje süreçlerinde teknik destek veriliyor, çözümünde yer alıyor. Yanı sıra uzlaşma bilgilendirme süreçlerini yürütüyor. Ofiste Fatih Belediyesi adına bir kişi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına üç kişi toplam 4 kişi görev yapıyor.

Bakanlığın "Yarısı Bizden Kampanyası" yanı sıra uygun borçlanma şartları ile finansal fayda sağlıyor ve plan, proje ve uygulama süreçlerini üstleniyor. Bu imkanlardan yararlanarak yapılarını depreme dayanıklı hale getirilmesi için kentsel dönüşüm ofisine yoğun başvuru oluyor.

Sadece binalar değil, hayatlar da yenileniyor

Fatih Belediyesi, kentsel dönüşümü yalnızca fiziksel bir yenileme değil; sosyal, ekonomik ve mekansal bütünlüğü gözeten bir şehircilik anlayışıyla ele alıyor. Deprem gerçeğini göz ardı etmeyen bu yaklaşım, bilimsel kriterlere ve yasal mevzuata uygun yapılaşmayı temel alıyor.

Süreç kapsamında yalnızca konutlar değil; sokaklar, meydanlar, yeşil alanlar ve kamusal yaşam alanları da daha güvenli, erişilebilir ve fonksiyonel hale getiriliyor. Amaç; tüm vatandaşlara özellikle çocuklara, yaşlılara ve dezavantajlı gruplara daha sağlıklı ve dayanıklı bir çevre sunmak.

Şeffaf ve ulaşılabilir bir süreç

Fatih Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlar için şeffaf ve kolay erişilebilir kılmak adına aktif bir rehberlik sunuyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı Kentsel Dönüşüm Birimi; başvuru, teknik inceleme ve yönlendirme aşamalarında danışmanlık hizmeti veriyor.

Yapılan her başvuru dikkatle değerlendirilerek en uygun çözüm yolları sunuluyor.

Fatih, geleceğe güvenle yürüyor

Fatih Belediyesi öncülüğünde yürütülen bu kapsamlı dönüşüm süreci, ilçeyi yalnızca bugüne değil, yarınlara da hazırlıyor. Sağlam zeminlerde yükselen yapılar, bilinçli kararlarla şekillenen mahalleler ve ortak bir gelecek hayaliyle Fatih'te dönüşüm kararlılıkla sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, istanbul, Deprem, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi: Güvenli ve Huzurlu Yaşam Alanları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’in iki ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı
Trump: İran’ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
Beşiktaş’tan Tolisso hamlesi Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

15:22
Resmi görüşmelere başladı bile Alvaro Morata, Galatasaray’dan ayrılıyor
Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
22:16
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
22:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
21:45
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
21:40
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
21:17
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
21:06
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
21:00
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
20:55
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto
Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 16:44:38. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi: Güvenli ve Huzurlu Yaşam Alanları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.