Fatih Camii İmamı'ndan Sakin Tepki

İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında Fatih Camii İmamı Hamdi Arslan'ın tepkisi hayranlık uyandırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalanmış ve panikle kendisini dışarıya atmıştı. Fatih Camii İmamı Hamdi Arslan depreme vaaz verdiği esnada yakalandı. Tarihi camii de yaşanan şiddetli sarsıntı esnasında Arslan'ın verdiği tepki hayranlık uyandırırdı. İmanın deprem anında sakinlikle dua ettiği ve vaazını sürdüğü görülürken, o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL