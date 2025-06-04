Fatih Camii\'nde Kurban Bayramı İçin Temizlik Hazırlığı

Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde Fatih Camii'nde temizlik yapıldı.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ve dezenfeksiyon ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Fatih Camii'nde temizlik gerçekleştirdi. Caminin iç bölümü dezenfekte edildi ardından gül suyuyla yıkandı. Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ve dezenfeksiyon ekip amiri Ali Çakmak, "Caminin içinde ve dışında temizlik çalışması yapıyoruz. Vatandaşımız rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilsin diye dezenfeksiyon çalışması yapmaktayız" dedi. - İSTANBUL