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Fatih Erbakan: "Mustafa Çöl Sandıklı'da ustalık dönemiyle devam edecek"

AFYONKARAHİSAR - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, "Sandıklı'da gördüğümüz manzara şükürler olsun bu iş bitmiş. 1 Nisan'dan itibaren Mustafa Çöl başkanımız Sandıklı'da ustalık dönemiyle devam edecektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine geldi. Erbakan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Sandıklı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çöl ile birlikte alanı dolduran vatandaşları selamladı. Binlerce kişinin katıldığı programda konuşan Başkan Mustafa Çöl; "Sizlerin duası ve desteği ile inşallah güzel ilçemizde bir 5 yıl daha hizmet edeceğiz" dedi.

Erbakan, Sandıklı'da vatandaşların tekrar kararını verdiğini ve Mustafa Çöl dediğini ifade ederek, "Ahlaklı belediyeciliğin farkı bırakın kendisine belediyeden bir şey aktarmayı kendi cebinden belediye aktaran belediye başkanları. İşte bu dönemi başlamak üzere geliyoruz. Sandıklı'da gördüğümüz manzara şükürler olsun bu iş bitmiş. 1 Nisan'dan itibaren Mustafa Çöl başkanımız ustalık dönemiyle devam edecektir. Anketler bunu söylüyor, meydanlar bunu söylüyor. Sandıklı'da her köşe başında milletimiz bunu söylüyor. İnşallah Allah'ın izniyle Sandıklı'da milli görüş belediyeciliği ahlaklı belediyecilik şimdiden hayırlı uğurlu olsun, inşallah. Ahlaklı belediyeciliğin rantçı belediyecilikten en temel farkı ne? Rantçı belediyecilikte belediye başkanı makamını kendisini ve akrabalarını zengin etmek için ticaret makamı olarak görür. Ahlaklı belediyecilikte milli görüş belediyeciliğinde o makamı milletin derdine derman olarak millete hizmet ederek cenabı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak görülür. İşte aradaki temel fark budur. İnşallah siyaseti makam ve rakam için ihale ve koltuk için değil Allah rızası için yapan siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarımızla geleceğiz ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. Bu milletin derdine yine milli görüşle yine refahla derman olacağız inşallah" dedi.

Sandıklı Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı sonrası Fatih Erbakan ilçeden ayrıldı.