Fatih Gülşen için taziye mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri Fatih Gülşen'in vefat etmesi sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri Fatih Gülşen vefat etti. Gülşen'in vefatı üniversite camiasında büyük üzüntüye sebep olurken, Rektör Adıgüzel taziye mesajı yayımladı. Rektör Adıgüzel'in sosyal medyadan yayımlamış olduğu mesajda, "Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri Fatih Gülşen'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR