Fatih'in Günlüğü Günlük Yarışması Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Fatih'in Günlüğü Günlük Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Fatih\'in Günlüğü Günlük Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Esenler Belediyesi tarafından İstanbul'un Fethi'nin 571. yılında düzenlenen Fatih'in Günlüğü Günlük Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Başkan Göksu, öğrencilere Fatih Sultan Mehmet Han'ın günlüğünü okuyarak ilham almalarını ve kendi günlüklerini oluşturmalarını tavsiye etti.

29.05.2024 16:20  Güncelleme: 16:25
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Esenler Belediyesi tarafından İstanbul'un Fethi'nin 571. yılında her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Fatih'in Günlüğü Günlük Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu. Programda konuşan Başkan Göksu, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın günlüğünü okuyup ilham alarak kendi günlüğünüzü oluştururken onun ufkunu, vizyonunu, bilgisini kendinize bir rehber olarak görmüşsünüzdür. Oradan aldığınız ilhamlar sizi geleceğe taşır" dedi.

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünde Esenlerli ortaokul öğrencileri için Esenler Belediyesi ve Esenler Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Fatih'in Günlüğü Günlük Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Tören Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Törene Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert ve çok sayıda öğrenci aileleriyle birlikte katıldı. Esenler Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programda her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu. Programda İsrafil Kurt tarafından kaleme alınan "Fatih'in Günlüğü" kitabını okuyarak kendi fetih hayallerini yazan öğrencilerden dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Programda fethin yıl dönümüne özel mehteran gösterisinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı. Program sonunda ise yarışmaya katılan 230 öğrenciden ilk 5'e girenlere ödülleri verildi.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "İnsanlık tarihine baktığınızda dünyada İstanbul'un fethi gibi anlamlı, gurur duyacağınız başka bir milletin olduğunu zannetmiyorum. Biz tarihimizin her bir zerresiyle gurur duyabilen, yaklaşık 700 yıl dünyanın en önemli adalet limanı olmuş, dünyada insanlığa adaleti, vicdanı ve merhameti öğretmiş bir milletin çocuklarıyız. Fatih Sultan Mehmet Han bize İstanbul'u bıraktı. Bir çağı açıp bir çağı kapattı. Bizans'ın surlarından içeri girip İstanbul'u fethetti. Fatih Sultan Mehmet Han ve Kanuni Sultan Süleyman dünyanın neresinde bir adaletsizlik ve vicdansızlık varsa, gelip sarayını çadırını başına yıkarım dedi. Biz de onların torunları olarak yer yüzünde hiç bir mazlumun sahipsiz olmadığını göstereceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın günlüğünü okuyup ilham alarak kendi günlüğünüzü oluştururken onun ufkunu, vizyonunu, bilgisini kendinize bir rehber olarak görmüşsünüzdür. Oradan aldığınız ilhamlar sizi geleceğe taşır. Nasıl ki Fatih çağ açıp çağ kapatan bir devlet adamı olduysa, sizde yer yüzünde kötülüklerin devrini kapatıp iyilikler inşa eden liderler olursunuz inşallah. Ödül alan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın günlüğünü okuyup ona benzerini yazmak yürek ister" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih'in Günlüğü Günlük Yarışması Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika

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