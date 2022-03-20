Fatih Polatlı, fırıncılar odasına adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Fatih Polatlı, fırıncılar odasına adaylığını açıkladı

20.03.2022 11:41
Fatih Polatlı, fırıncılar odasına adaylığını açıkladı

Fatih Polatlı, Fırıncılar odası başkanlığına adaylığını açıkladı.

Fatih Polatlı, Fırıncılar odası başkanlığına adaylığını açıkladı.

Polatlı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada ekibi ile birlikte daha iyi bir hizmet amacıyla bu yola çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır fırıncılık sektöründe hizmet verdiğini ifade eden Polatlı, "Bu çatı altında odamıza Kayıtlı olan Tüm esnaf kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulmak üzüntülerine, başarılarına ve sevinçlerine ortak olmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Dadaşlar diyarı Erzurum'un daha iyi yerlere gelmesi vatandaşlarımızın olmazsa olmazı özellikle üretim imalatından satışına kadar en sağlıklı şekilde üretilmesi ve ticari anlamda daha yukarı seviyelere taşınması için önemli çalışmalarımız olacak. Şahsıma ve ekibime gösterilen ilgi alaka ve desteklere teşekkür ediyor 30 Mart'ta yapılacak olan genel kurulumuzun şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Polatlı, büyük mücadelelerinin tüm esnafın ve her alanda fırıncıların haklarını savunacağını birlik beraberlik halinde çalışmak olduğunu sözlerine ekledi. - ERZURUM

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Erzurum, Esnaf, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatih Polatlı, fırıncılar odasına adaylığını açıkladı - Son Dakika


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