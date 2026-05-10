Hüma Hatun Anneler Günü’nde Dualarla Anıldı

Fatih Sultan Mehmed Han'ın Bursa Muradiye Külliyesi'ndeki medfun olan annesi Hüma Hatun, Anneler Günü münasebetiyle kabri başında dualarla yad edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğünce düzenlenen anma programı Muradiye (2. Murad) Camii İmam Hatibi Muhammet Lütfi Taşci tarafından okunan dualarla başladı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin katıldığı programda konuşan Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, "Peygamber Efendimiz, 'Cennet, annelerin ayakları altındadır' hadis-i şerifleriyle taçlandırdığı, insanlığın ilk gününden bugüne, sevgisiyle dünyayı daha yaşanır kılan bütün annelerin Anneler Gününü kutluyorum. Yine Peygamber Efendimizin övgülerine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmed Han'ı dünyaya getiren Hüma Hatun Annemizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bursa'nın Fethinin 700. Yılında bu aziz toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızdan Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Anayı, Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun'u, Orhan Gazi'nin annesi Malhun Hatun'u, Sultan Murad Hüdavendigar'ın annesi Nilüfer Hatun'u, Yıldırım Bayezid Han'ın annesi Gülçiçek Hatun'u, Çelebi Mehmed Han'ın annesi Devlet Hatun'u, Sultan 2. Murad'ın annesi Emine Hatun'u, Fatih Sultan Mehmed'in kıymetli anneleri Hüma Hatun'u rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu aziz vatanımızın istikbali uğruna evlatlarını feda eden şehit analarımızın ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin ise, "Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa'nın 700. yılında da, Bursa'daki medfum bulunan padişahlarımızı ve ailelerinin manevi miraslarını her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

Programın sonunda katılanlara ikramda bulunuldu.