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Fatih'te firari maymun 'Momo' yine sahibinden kaçtı. Momo, binalara tırmanarak vatandaşları peşinden koştururken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Balat'ta Momo adlı maymun geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine sahibinden kaçarak ortalığı karıştırdı. Binalara tırmanan Momo, görenleri şaşkına çevirdi. Bir binanın 3. katında pencerenin önünde bekleyen Momo'yu sokaktaki çocuklar ilgiyle izledi. Çocuklar Momo ile eğlenceli vakit geçirirken bazı vatandaşlar maymunun çocuklara saldırmasından tedirgin oldu. Firari maymunun binalara tırmandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Öte yandan, bir süre sonra firari maymun yakalanarak sahibi tarafından götürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL