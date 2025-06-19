Fatma Şahin, Türkiye\'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Seçildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 61,5'lik oranla Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı oldu.

ORC Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 61,5'lik oranla Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı oldu.

Araştırma, Türkiye genelinde büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılara, kendi şehirlerinde görev yapan belediye başkanlarının performansını nasıl değerlendirdikleri soruldu. Fatma Şahin, hem hizmet kalitesi hem de şehirdeki yaşam standartlarına katkılarıyla ankette ilk sıraya yerleşti. - GAZİANTEP