Fatma Şahin, Umut Yılmaz ile bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki heyetle Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı ziyaret ederek, yeni döneme ilişkin hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, projelere ilişkin fikir alışverişinde de bulunuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberinde başkan yardımcıları, AK Parti İl Başkan Vekili Memik Terlemez, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Güler, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları belediye meclis üyeleri ile Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı ziyaret etti.

"Yeni projelere imza atacağız"

Yılmaz'a yeni döneme ilişkin hayırlı olsun dileklerini ileten Şahin, "Önemli olan her zaman Gazi şehrimizin menfaatidir. Bugüne kadar uyumla çalıştığımız başkanımızla bundan sonra da pek çok yeni projeye imza atacağız. Bu yola duayla çıktık, milletimizin hayır dualarıyla tamamlamak en büyük arzumuzdur. Şehitkamil'imiz için, Gaziantep'imiz için durmak yok, yola devam" dedi.

"Derdimiz de gayemiz de şehrimize hizmet"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Yolumuz uzun. Derdimiz de gayemiz de Şehitkamil'imize en iyi hizmeti sunmak. İnşallah el birliğiyle ilçemizi ve şehrimizi kalkınma yolculuğunda bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Kıymetli Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve heyetine nazik ziyaretleri, destekleri ve ortak hedeflerimize duydukları inanç için teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü ve daha güzel yarınlara yürüyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP