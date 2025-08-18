Fatma Şahin, Umut Yılmaz ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fatma Şahin, Umut Yılmaz ile bir araya geldi

Fatma Şahin, Umut Yılmaz ile bir araya geldi
18.08.2025 15:13  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki heyetle Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı ziyaret ederek, yeni döneme ilişkin hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki heyetle Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı ziyaret ederek, yeni döneme ilişkin hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, projelere ilişkin fikir alışverişinde de bulunuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberinde başkan yardımcıları, AK Parti İl Başkan Vekili Memik Terlemez, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Güler, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları belediye meclis üyeleri ile Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı ziyaret etti.

"Yeni projelere imza atacağız"

Yılmaz'a yeni döneme ilişkin hayırlı olsun dileklerini ileten Şahin, "Önemli olan her zaman Gazi şehrimizin menfaatidir. Bugüne kadar uyumla çalıştığımız başkanımızla bundan sonra da pek çok yeni projeye imza atacağız. Bu yola duayla çıktık, milletimizin hayır dualarıyla tamamlamak en büyük arzumuzdur. Şehitkamil'imiz için, Gaziantep'imiz için durmak yok, yola devam" dedi.

"Derdimiz de gayemiz de şehrimize hizmet"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Yolumuz uzun. Derdimiz de gayemiz de Şehitkamil'imize en iyi hizmeti sunmak. İnşallah el birliğiyle ilçemizi ve şehrimizi kalkınma yolculuğunda bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Kıymetli Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve heyetine nazik ziyaretleri, destekleri ve ortak hedeflerimize duydukları inanç için teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü ve daha güzel yarınlara yürüyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatma Şahin, Umut Yılmaz ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın
Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı
İstanbul’da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı
Tümer Metin’den Talisca ile ilgili büyük iddia Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Galatasaray anlaştı Singo, Türkiye’ye geliyor Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor
Gaziantep’te feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 15:17:22. #7.11#
SON DAKİKA: Fatma Şahin, Umut Yılmaz ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.