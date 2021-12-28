Fatsa belediyesi can dostların yanında - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları mama desteğini devam ettirirken, hayvanlar için farklı noktalarda barınak oluşturmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 yılı içerisinde 12 ton köpek maması, 3,2 ton kedi maması dağıtımı yapıldığı, ayrıca ilçe genelinde 18 farklı noktada beslenme noktaları oluşturduğu ifade edildi. 2021 yılında sadece Fatsa'dan kısırlaştırılmak üzere, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Hayvan Hastanesi'ne 780 sokak hayvanı götürülerek, kısırlaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakıldığı açıklandı.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, ilçede gerek vatandaş talebiyle, gerekse ekiplerin çalışması neticesinde tespit edilen yaralı, bakıma muhtaç, aşısız ve kısırlaştırma işlemi yapılacak olan sokak hayvanlarının tedavilerinin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Hayvan Hastanesi'nde koordineli olarak yapıldığını belirtti. Yuva, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda sokaktaki hayvanlarımızın kullanması için daha önceden yerleştirilen köpek evlerinin yanı sıra kedi evlerimizde uygun görülen noktalara yerleştirilmiştir. Soğuk havaların başladığı bu dönemde can dostlarımızın hayatta kalmalarına yardımcı olabilmek için sürekli olarak sokaklarımızda beslemelere devam ediyoruz. Şehrimizde hayvanların bulunabileceği belirli noktalara mama ve yiyecekler koyarak onların beslenme ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılıyoruz. Hayvanlarımız için desteklerimiz her zaman devam edecek. Bu duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz" dedi. - ORDU