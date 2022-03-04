Fatsa Belediyesi'nden 550 öğrenciye anlamlı sinema etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Fatsa Belediyesi'nden 550 öğrenciye anlamlı sinema etkinliği

04.03.2022 14:54
Fatsa Belediyesi'nden 550 öğrenciye anlamlı sinema etkinliği

Fatsa Belediyesi düzenlediği organizasyonla 550 öğrenciyi "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi ile buluşturdu.

Fatsa Belediyesi düzenlediği organizasyonla 550 öğrenciyi "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi ile buluşturdu.

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Fatsa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hareket ederek derslerinde başarılı olan aralarında daha önce sinemaya hiç gitmemiş olanların bulunduğu 550 öğrenciyi tespit etti. 5 gün süren organizasyonla öğrencilere "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izlettirildi.

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi organizasyonu ile ilgili bilgi veren Fatsa Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Çakır, "Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'ın onurlarıyla Fatsa Belediyesi olarak bölgemizdeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' sinema filmini öğrencilere izletmeyi düşündük. Toplamda 22 okuldan 550 öğrencimiz 5 gün boyunca bu sinema keyfini yaşadı. Buradaki amacımız; 11 Ağustos 2017 yılında, bundan 5 yıl önce 15 yaşındaki genç kardeşimiz Eren Bülbül ve 41 yaşında 41 kurşunla şehit edilen Astsubay Ferhat Gedik'in hatırasını yaşatmak ve çocuklarımıza vatan sevgisini, şehitlik duygusunu, millet olgusunu hissettirmek amacıyla böyle bir program organize ettik. Bu programa büyük bir hassasiyetle yaklaşan Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'ın talimatlarıyla çocuklarımızı güzel bir ortamda bir araya getirdik. Bu vesile ile başta Eren Bülbül ve Ferhat Gedik komutanımız olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ve bir kez daha yad ediyoruz" dedi.

İlk defa sinemaya gelen öğrenciler de var

Öğrencilerin birçoğunun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından derslerinde başarılı olup sinemaya gidememiş öğrenciler arasından seçildiğini ifade eden Çakır, "Bölgemizde 22 okuldan ortaokul ve lise öğrencilerimiz ilk defa bu vesileyle sinemaya gelmiş oldular. Bu hem çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak hem de sinema kültürlerini geliştirecektir. Bu amaçla böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Çocuklarımıza ders dışında bu tür faaliyetlerde katma değer sağlıyoruz. Sinema filmini izleyen çocuklarımızın mutluluğunu görmek, öğrenci velilerimizden ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzden de bu konuda teşekkür duymak bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bu tür sinema etkinliklerimizi ve sosyal faaliyetlerimizi kültür sanat etkinliklerimizi sürdürmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. - ORDU

Fatsa Belediyesi'nden 550 öğrenciye anlamlı sinema etkinliği
Fatsa Belediyesi'nden 550 öğrenciye anlamlı sinema etkinliği
Fatsa Belediyesi'nden 550 öğrenciye anlamlı sinema etkinliği

YORUMLAR
500
Çorum'daki 56 bin öğrenciyle eş zamanlı deprem tatbikatı Çorum'daki 56 bin öğrenciyle eş zamanlı deprem tatbikatı Adana'daki okullarda 'Deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi Adana'daki okullarda 'Deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi

milli eğitim bakanlığı, İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyesi, Sinema, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatsa Belediyesi'nden 550 öğrenciye anlamlı sinema etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:58 Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Yaptırımları karşılayabilecek yeterli fonumuz var
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:13:21. #1.13#
SON DAKİKA: Fatsa Belediyesi'nden 550 öğrenciye anlamlı sinema etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement