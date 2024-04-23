Fatsa\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıldönümü kutlama etkinlikleri, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda çelenk sunumu ile başladı. Ardından Fatsa İlçe stadında okullar tarafından çeşitli gösterilerle kutlama etkinlikleri gerçekleşti.

Program, İstiklal Marşı ve günün anlam ve öneminin belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile gösterilerin sunulması ile devam etti. Program, resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin taktimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kutlama etkinliklerine Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - ORDU