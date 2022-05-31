Fatsa'da 39 noktada yoğun çalışma - Son Dakika
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Fatsa'da 39 noktada yoğun çalışma

31.05.2022 16:39
Fatsa'da 39 noktada yoğun çalışma

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçeyi daha iyi yarınlara taşımak için şehrin 39 ayrı noktasında çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçeyi daha iyi yarınlara taşımak için şehrin 39 ayrı noktasında çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde devam eden çalışmaları sıralayan Başkan Kibar, "Dolunay Mahallesi Meşe Evler Sokak asfalt çalışması, Hamlık Mahalleleri grup yol asfalt çalışması, Dolunay Mahallesi Fazıl ve Çarşı Sokak bağlantıları beton merdiven çalışması, İslamdağ Mahallesi beton yol yapım çalışması, Kurtuluş Mahallesi Sevgi Caddesi kaldırım çalışması, Yalıköy Mahallesi halı saha yapımı çalışması, Ilıca Mahallesi halı saha yapımı çalışması, Aslancami Mahallesi halı saha yapımı çalışması, Ayazlı Mahallesi halı saha yapımı çalışması, Bolaman Anadolu Lisesi halı saha yapımı çalışması, kapalı pazar yeri yağmur suyu alt yapı ve yol açma çalışmaları, İslamdağ Okulu parke ve bordür onarım çalışmaları, Ayazlı Mahallesi Ayazlı Sokak menfez yapım çalışması, Hamlık Mahallesi reglaj ve genişletme çalışmaları, Taşlıca, Tayalı, İnönü Mahallesi V kanal yapım çalışması, Geyikçeli Mahallesi sert zemin kazı dolgu çalışması, Yavaş ve Örencik Mahallesi yol açma çalışması, Salihli ve Oluklu Mahallesi yol dolgu çalışması, Geyikçeli, Büyükkoç, Aşağıtepe Mahallesi kanal temizliği ve yol reglaj çalışması, Bağlarca Mahallesi kanal temizliği ve çakıllama çalışması, Hatipli, Demirci, Bağlarca, Hacıköy Mahallesi yol çakıllama çalışması, Dolunay Mahallesi yarı olimpik kapalı havuz yapımı çalışması, Fatih Mahallesi Dispanser Caddesi içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışması, Sefaköy ve Geyikçeli Mahallesi içme suyu hattı, Ilıca Mahallesi kanalizasyon hattı çalışması, muhtelif mahallelerde kanalizasyon hattı temizlik çalışmaları, Elekçi Parkı düzenleme yapılması, Dolunay Mahallesi geri dönüşüm parkı mobilyalar bakım onarım çalışması, Uzunkum Plajı cankurtaran kuleleri ahşap bakım onarım çalışması, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu şablon çalışması, Konakbaşı Mahallesi kanalizasyon hattı çalışması, şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında asfalt tamiri çalışmaları, şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında parke ve bordür tamiri çalışmaları, şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında beton, boya ve cila çalışmaları, park ve bahçe çalışmalarımız devam ediyor. Gönül ışığı, her işe yansır. İçimiz, işimiz ferah olsun" diye konuştu. - ORDU

Fatsa'da 39 noktada yoğun çalışma
Fatsa'da 39 noktada yoğun çalışma
Fatsa'da 39 noktada yoğun çalışma
Fatsa'da 39 noktada yoğun çalışma

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Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyesi, Fatsa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatsa'da 39 noktada yoğun çalışma - Son Dakika


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