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Fatsa'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Fatsa'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla birlikte Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe protokol üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.

Fatsa\'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi
23.12.2023 - 15:44,
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

Fatsa Kapalı Pazar Yeri önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ve "Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek", "Özgürlük yakındır" yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdiler. "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atarak tekbir getiren grup, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Yürüyüşe bazı protokol üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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