Fatsa'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla konferans - Son Dakika
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Fatsa'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla konferans

18.03.2022 13:21
Fatsa'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla konferans

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Çanakkale'den İstiklal Marşına Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" adlı konferans verildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde " Çanakkale'den İstiklal Marşına Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" adlı konferans verildi.

Fatsa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa sürdürülen 'Aile Okulu' projesi çerçevesinde, Yazar ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü dolayısıyla "Çanakkale'den İstiklal Marşına Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" adlı konferans verildi.

Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Fatih Akbaba katılımcılara konferansı sundu. Konferansın ardından açıklamalarda bulunan Akbaba, "Çanakkale bir aşktır, Çanakkale sadakattir, toprağa vatana sadakatle bağlı kalanların destanıdır. Çanakkale geçilmez dedirten başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz. En önemli şey bu toplum istediğinde zor durumda kaldığında nasıl bir araya geldiğini ve bütün renklerin bütün milletlerin bir araya gelip topraklar için canını hiç gözünü kırpmadan verdiğinin aslında belgesidir Çanakkale. Bu açıdan da bir zorlukla karşılaşırsak Çanakkale ruhunu hemen hatırlayıp, o ruhla birbirimize destek olmalıyız" dedi.

Programın sonunda Fatsa Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Okyay Sarıhan ve İlçe Müftüsü Hamza Bayram, Fatih Akbaba'ya çiçek takdiminde bulundu. - ORDU

Fatsa'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla konferans
Fatsa'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla konferans
Fatsa'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla konferans

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Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Fatsa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatsa'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla konferans - Son Dakika


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