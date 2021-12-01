Fatsa'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma ve tedbirlere uyulup-uyulmadığını denetlemek amacıyla, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında oluşturulan ekip, ilçede denetim gerçekleştirdi. Görevliler denetim esnasında pandemi tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulundu.

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