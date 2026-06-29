Fatsa'da Özlem Oral: Kadınların Sanayideki Gücü - Son Dakika
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Fatsa'da Özlem Oral: Kadınların Sanayideki Gücü

Fatsa\'da Özlem Oral: Kadınların Sanayideki Gücü
29.06.2026 10:11
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Özlem Oral, otomotiv sektöründe başarıyla çalışan kadın ustadır, kadınların sanayideki yerini güçlendiriyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaporta ustası olarak çalışan 37 yaşındaki Özlem Oral, erkek egemen olarak görülen sanayi sektöründe gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 15 yıldır otomotiv sektöründe görev yapan, kaporta, boya ve astarlama işlemlerinde çalışan iki çocuk annesi Özlem Oral, mesleğine duyduğu tutkuyla kadınların sanayide de başarılı olabileceğini ortaya koyuyor. Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde son 6 yıldır çalışan Oral, çalışmalarıyla hem müşterilerinin hem de meslektaşlarının takdirini kazanıyor. Özellikle kaporta alanındaki başarısıyla dikkat çeken Oral, genç kadınlara da cesaret veriyor.

"Arabalara olan tutkum beni bu mesleğe yöneltti"

Mesleğini severek yaptığını belirten Özlem Oral, otomobillere olan ilgisinin kendisini bu alana yönlendirdiğini söyledi. Yaklaşık 15 yıldır otomotiv sektöründe çalıştığını ifade eden Oral, "Arabalara olan tutkum beni bu mesleğe yöneltti. Burada arkadaşlarımızla birlikte kaporta, boya ve astarlama işlemleri yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum ve bütün kadınların bu işi yapabileceğini göstermek için tüm gücümle çalışıyorum" dedi.

"Severek yapıyorum"

Mesleğe başlarken büyük zorluk yaşamadığını dile getiren Oral, ekip arkadaşlarının desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Her işin zorluğu var ama severek yaptıktan sonra bütün zorlukların aşılabileceğine inanıyorum. Burada ekip olarak uyum içinde çalışıyoruz. Bilmediğimiz konularda birbirimize destek oluyoruz" diye konuştu.

"Sanayide kadın çalışan sayısı artıyor"

Kadın müşterilerin kendisini gördüklerinde daha rahat iletişim kurabildiklerini ifade eden Oral, "Kadın müşteriler kendilerini daha rahat hissediyor ve isteklerini daha kolay dile getirebiliyorlar. Eskiden kadınların sanayiye gelmesi çekinilen bir durumdu. Artık herkes sanayide bir Özlem ustanın olduğunu biliyor. Sanayide çalışan kadınlarımızın da sayısı artıyor. Ben bu işe başladığımda sanayide iki kadındık. Şimdi birçok farklı alanda 100'ü aşkın kadın çalışan var. Bence herkes kendine güvenmeli ve cesur olmalı" ifadelerine yer verdi.

"İleride kendi iş yerini açabilecek potansiyel var"

İş yeri sahibi Bülent Özyürek ise Özlem Oral'ın kısa sürede mesleğe uyum sağladığını belirterek, "Özlem usta önce muhasebeci olarak işe başladı. Daha sonra tampon sökme, göçük düzeltme, zımpara ve boya işlerinde kendini geliştirdi. İşini gerçekten çok iyi yapıyor. İleride kendi iş yerini açabilecek potansiyele sahip. Kendisiyle ve ekibimizle birlikte başarılı çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatsa'da Özlem Oral: Kadınların Sanayideki Gücü - Son Dakika

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