Mahalle esnafı engelli kızın düğün hayalini gerçekleştirmek için seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mahalle esnafı engelli kızın düğün hayalini gerçekleştirmek için seferber oldu

18.07.2022 08:53

Mahalle esnafı engelli kızın düğün hayalini gerçekleştirmek için seferber olduÇORUM Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan fedakar baba engelli kızının, düğün hayalini gerçekleştirdi.

Mahalle esnafı engelli kızın düğün hayalini gerçekleştirmek için seferber oldu

ÇORUM Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan fedakar baba engelli kızının, düğün hayalini gerçekleştirdi.

Şekerpınar Mahallesi'nde oturan, doğuştan zihinsel engelli Yasemin Çağatay'ın en büyük hayali gelin olmaktı. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyen baba Doğan Çağatay aylar öncesinden hazırlığa başladı. 31 yaşındaki doğuştan engelli genç Yasemin Çağatay, hayalindeki gelinliği giyerken damatsız düzenlenen düğün töreninde Yasemin'in yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

Mahalleli hayalin gerçeğe dönüşmesi için seferber oldu

Mahalledeki kuaföründen sazcısına, kameramanından gelinlikçisine kadar herkes, Yasemin'in hayalini en güzel biçimde gerçekleştirmesi için adeta seferber oldu. Belirlenen saatte gelinlik giydirilen, kuaföre götürülerek saç ve makyajı yapılan Yasemin'in yakınları da düğünün yapılacağı İsmetpaşa İlkokulu bahçesine davet edildi. Eline kınalar yakılan Yasemin'i ilçe halkı bir an olsun yalnız bırakmadı. Sungurlu Kaymakamlığı ve Sungurlu Belediyesi'nin de destek olduğu düğünde gelin ve davetliler, çalınan müzik eşliğinde gece geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.

Kızıyla dans eden baba gözyaşlarına halim olamadı

Sık sık piste davet edilen gelin doyasıya eğlenirken yakınları buruk mutluluk yaşadı. Kızıyla birlikte dans eden baba Doğan Çağatay, gözyaşlarına hakim olamadı.

Baba Doğan Çağatay, kızının bu düğünü çok istediğini belirterek, "Duygularımız anlatılacak gibi değil. Kızımızın mutlu olması için hayalini gerçekleştirdik. Emeği geçen, buraya gelen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Sungurlu Kaymakamlığı'ndan gerekli izinleri aldıklarını söyleyen Baba Doğan Çağatay, "Allah herkesten razı olsun. Herkes karınca kararınca, çorbada bizimde tuzumuz olsun diyerek hiçbir ücret talep etmedi" diye konuştu.

"Uzun süredir bu anı bekliyordu"

Kardeşi Yasemin Çağatay'ın uzun bir zamandır bu anı beklediğini söyleyen abisi Emin Çağatay, "Onu mutlu edebilmek için hepimiz bir araya geldi. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu tarz çocuklarımızı bire gün olsa bile mutlu edebiliyorsak, bizim için çok güzel bir hediye bu" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı
Kaynak: İHA

Sungurlu, Baba, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahalle esnafı engelli kızın düğün hayalini gerçekleştirmek için seferber oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:46 Sır ölüm! Yabancı uyruklu kadın Şişli'de kaldığı otelin bahçesinde ölü bulundu
08:40 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin
08:39 ABD'yi kızdıracak hamle! Batı'nın yaptırımlarıyla mücadele eden Rusya'ya destek Suudi Arabistan'dan geldi
08:37 Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi
08:33 Anthony Nwakaeme aradığı takımı buldu! İngiltere'nin ikinci ligine gidebilir
08:25 ABD'de bulunan alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kişi yaşamını yitirdi
08:25 Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı
08:09 Koronavirüsteki vaka sayısı artışı dünyayı endişelendiriyor!
07:48 Ünlü isimlerin bulunduğu bir otelde yangın çıktı! Tuğba Özay ölümden döndü
07:38 2022 YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 09:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mahalle esnafı engelli kızın düğün hayalini gerçekleştirmek için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement