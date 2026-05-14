Fedakar Eş, Örnek Aile Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fedakar Eş, Örnek Aile Oldu

Fedakar Eş, Örnek Aile Oldu
14.05.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Remziye Elibol, eşine böbrek bağışlayarak aile bağlarının gücünü gösterdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yaşayan Elibol çifti, fedakarlıklarıyla 'örnek aile' olarak gösterildi.

2011 yılında böbrek rahatsızlığı yaşayan eşi Bilal Elibol'a böbreğini bağışlayan Remziye Elibol, eşinin diyalize girmeden hayata tutunmasını sağladı. Aile Haftası dolayısıyla Boztepe Kaymakamı Abdülhamit Bayram, Elibol çiftini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette aileyle sohbet eden Kaymakam Bayram, çiftin fotoğraf albümlerini de inceledi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Bayram, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "Ziyaret bizim için çok kıymetli oldu. Aile, sevgi, sadakat, dayanışma ve fedakarlığın yaşandığı en güçlü birimdir. Elibol çifti bunun en güzel örneğini gösterdi. Burada sadece tıbbi bir bağ değil, aile bağının en güçlü örneklerinden birini gördük. Bu hikaye toplumumuza örnek olsun" dedi.

Eşinin fedakarlığı örnek oldu

Eşine genç yaşta böbreğini veren Remziye Elibol ise yaptığı fedakarlığı sevgiyle açıklayarak, "Ben onu sadece eş olarak değil, hayat arkadaşı olarak gördüm. İhtiyaç olsa iki böbreğimi de verirdim" ifadelerini kullandı.

Nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan Bilal Elibol da eşine teşekkür ederek, "Eşimden Allah razı olsun. Böbreğim iflas ettiğinde hiç düşünmeden bana böbreğini verdi. Bana ikinci bir hayat verdi. Diyalizle yaşam kalitesi düşüyor. Nakilden sonra normal hayatıma döndüm. Aşkımız var, problemimiz yok" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fedakar Eş, Örnek Aile Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:57:42. #7.12#
SON DAKİKA: Fedakar Eş, Örnek Aile Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.