Fedakar Öğretmenlerden Okul Bakımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fedakar Öğretmenlerden Okul Bakımı

Fedakar Öğretmenlerden Okul Bakımı

Adıyaman Borsa İstanbul Lisesi öğretmenleri, ara tatilde okulun bakım ve onarımını üstlendi.

31.01.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Borsa İstanbul Lisesi'nin görsel sanatlar resim öğretmeni ve rehber öğretmeni, 2 haftalık ara tatilde okulun bakım, onarım ve boya işlerini yaparak fedakarlık örneği gösterdi.

Meslektaşları ara tatilde iken Adıyaman Borsa İstanbul Lisesi'nin Rehber Öğretmeni İrfan Haras ve Görsel Sanatlar Resim Öğretmeni Mehmet Kara, idarecilerin ve diğer öğretmenlerin desteğiyle okulda yaptıkları bakım ve onarım ile eğitim yuvasını ikinci döneme hazır hale getirdi.

6 Şubat depremi sonrasında Adıyaman Anadolu Lisesi ağır hasar alınca, okulun öğrencileri Adıyaman Borsa İstanbul Lisesi'nde ikili eğitim gördü. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Anadolu Lisesi yeniden yapılarak eğitime kendi binasında yeniden başladı. İki okulun öğrencilerinin birlikte eğitim gördüğü okulun kapı, pencere, boya, kalorifer ve sıralarında bakım ve onarım işleri çıktı.

Fedakar iki öğretmen duvarları boyadı, kapıları, pençeleri ve kaloriferleri onardı

Okul idaresi ortaya çıkan bakım ve onarımların nasıl yapılacağını konuşurken, fedakar iki öğretmen bu işi gönüllü olarak yapmak istediklerini kaydetti. Öğretmenler iki haftalık ara tatilde meslektaşları tatil yaparken, hiç durmadan çalıştı. İrfan Haras ve Mehmet Kara okulun boya ihtiyacı olan duvarlarını boyadı, kapılarını ve pençelerini, kaloriferlerini ve sıraları onardı.

"Bir nebzede olsa katkıda bulunmak bizi mutlu etti"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Rehber Öğretmen İrfan Haras, "Tatilimizi burada geçirdik. Güzel, mutlu bir yorgunluk oldu. Bir nebzede olsa katkıda bulunmak bizi mutlu etti. Bütün petekleri söktük, yerinden çıkmış olan petekleri sabitledik, arızalı olanları tamir ettik. Kapı pencerede arızalı olan yerler vardı bunları yaptık. Okul sıralarını tamir ettik, duvarlarda oluşan sıva çatlaklarını onardık, duvarları boyadık. El birliği ile okulumuzun tadilatlarını yapıp ikinci döneme hazır hale geldik" dedi.

"Öğretmenlerimiz her türlü arızamızı giderdiler"

Okul Müdürü Hacer Saygı ise "Binamızda bir takım tadilatların yapılması lazımdı. Bunu okul idaresi ve öğretmen arkadaşlar istişare ederken, sağ olsun Görsel Sanatlar Resim Öğretmenimiz Mehmet Kara, Rehber Öğretmenimiz İrfan Haras bu işi gönüllülük esasıyla üstlenmek istediklerini söyledi. Sağ olsunlar ara tatil boyunca her gün bir fiil gelerek her türlü işi, su tesisatından tutun, duvarların sıvanması, boyanmasından tutun, kapıların arızalarından tutun her türlü arızamızı giderdiler. Bize her konuda destek oldular" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Borsa İstanbul, Mehmet Kara, Ara tatil, Rehber, Eğitim, Yerel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fedakar Öğretmenlerden Okul Bakımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:04:01. #1.12#
SON DAKİKA: Fedakar Öğretmenlerden Okul Bakımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.