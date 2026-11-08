Federasyon Başkanı Demir, Bilecik'te esnaf odası başkanıyla sektörü değerlendirdi - Son Dakika
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Federasyon Başkanı Demir, Bilecik'te esnaf odası başkanıyla sektörü değerlendirdi

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Federasyon Başkanı Demir, Bilecik\'te esnaf odası başkanıyla sektörü değerlendirdi
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Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeleri Federasyonu Genel Başkanı Tolgahan Demir, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haşim Balcı'yı ziyaret etti. Görüşmede sektörün sorunları ele alındı, Demir misafirperverliği için Balcı'ya teşekkür etti.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeleri Federasyonu Genel Başkanı Tolgahan Demir, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haşim Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette berberlik, kuaförlük ve güzellik salonu sektörünün mevcut durumu, meslek mensuplarının karşılaştığı sorunlar ve sektörün geleceğine yönelik konular ele alındı. Görüşmede ayrıca esnaf ve sanatkarlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve mesleki birlikteliğin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Federasyon Genel Başkanı Tolgahan Demir, "Mesleğimizin bugünü ve yarınını değerlendirdiğimiz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin sektörümüz için taşıdığı önemi bir kez daha vurguladık. Samimi sohbetleri, sıcak karşılamaları ve misafirperverliği dolayısıyla Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanım Haşim Balcı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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