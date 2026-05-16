Fener Rum Patriği Bartholomeos Nevşehir\'de temaslarda bulundu

Fener Rum Patriği Bartholomeos; Nevşehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirerek Vali Hüseyin Kök ve Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya geldi.

Nevşehir'e gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Valilik binasında Nevşehir Valisi Hüseyin Kök tarafından karşılanan Bartholomeos, daha sonra makamda bir süre görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette çeşitli konular ele alındı. Valilik ziyaretinin ardından Nevşehir Belediyesi'ne geçen Bartholomeos ve beraberindeki heyet, belediye binası girişinde Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılandı. Başkan Arı ile makamında bir araya gelen Bartholomeos, bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında Nevşehir Belediyesi'nde yabancı dil rehberi olarak görev yapan Gülsüm Cantekin'in 10 aylık bebeği Ecem'i kucağına alan Bartholomeos, bir süre sevdi. Samimi görüntülerin oluştuğu ziyaret sırasında karşılıklı hediyeler de takdim edildi.

Bartholomeos; yarın sabah Derinkuyu ilçesinde bulunan Aya Todori Kilisesi'nde Pazar ayini, akşam saatlerinde ise Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenecek akşam ayinlere katılacağını ifade etti. Ziyaretler, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - NEVŞEHİR