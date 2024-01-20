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Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye'de Haç Çıkarma Törenine Katıldı - Son Dakika
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Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye'de Haç Çıkarma Törenine Katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma törenine katıldı. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde patriğin denize attığı haçı havarileri çıkardı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye\'de Haç Çıkarma Törenine Katıldı
20.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:38
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Mahallesi'nde ayin ve denizden haç çıkarma törenine katıldı. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde patriğin denize attığı haçı havarileri çıkardı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos Trilye Kültür Merkezi'nde yönettiği ayinin ardından katılımcılarla birlikte, haç çıkarma töreni için kortej halinde sahildeki iskeleye yürüdü. Törende, Patrik Bartholomeos'un duasının ardından denize attığı haçı çıkarmak için kıyıda bekleyen havarileri suya atladı. Ayinin ardından katılımcılar Tarihi Taş Mektep'teki konsere katıldı.

Konser sonrası kürsüye çıkan Patrik Bartholomeos, bu yıl bir kez daha kültür merkezine buluşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti.

Programda konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da yaşanan savaşların bir an önce bitmesini temenni ederek katılımcılara teşekkür etti. Ayine, Yunanistan'dan gelen konukların yanı sıra Bursa ve çevre illerden Rum Ortodoks mensupları katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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