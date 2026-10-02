Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Ali Şükrü Ersoy Karacaahmet'te toprağa verildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Ali Şükrü Ersoy Karacaahmet'te toprağa verildi

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Fenerbahçe\'nin unutulmaz ismi Ali Şükrü Ersoy Karacaahmet\'te toprağa verildi
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Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Ali Şükrü Ersoy, Karacaahmet Şakirin Camii'ndeki cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze öncesinde konuşan eşi Hikmet Ersoy, 57 yıllık evliliklerini anlatırken eşinin dürüstlüğüne vurgu yaptı.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski milli futbolcu ve teknik direktör Ali Şükrü Ersoy, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde ailesi, sevenleri, spor camiası ve eski takım arkadaşları merhum futbolcuyu yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan merhum Ali Şükrü Ersoy'un eşi Hikmet Ersoy, duygusal anlar yaşayarak 57 yıllık evliliklerini ve eşinin spor hayatındaki dürüstlüğünü anlattı. Eşiyle geçirdiği yılları tören alanında değerlendiren Hikmet Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar çok çabuk geçiyor ama hesaba kitaba vurulduğu zaman 57 senelik bir yaşam. Eğrisiyle doğrusuyla geçen 57 yıl. Ama ben 'İyi ki Şükrü ile dünya evine girmişim' diyorum. Çünkü onun sayesinde çok güzel olaylar yaşadım, çok mutlu oldum ve çok güzel topluluklara girdim. En güzeli de Fenerbahçe camiası; çok güzel dostlarım oldu. Ünlü spor adamları, arkadaşları ile yıllarımız geçti."

"Dürüstlüğü, efendiliği ve güler yüzüyle anılacak"

Eşinin son dönemdeki rahatsızlıklarına değinen ve insanlığına vurgu yapan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda rahatsızlandı; o rahatsızlığı olmasaydı keşke ama artık bir neticeye yaklaşılıyor, yapılacak bir şey yok. Fakat dürüstlüğüyle, efendiliğiyle, güler yüzüyle, sevgisiyle iz bıraktı. Hatta futbolcularda kendisine asi gelen bir çocuk vardı, ona karşı gelmesine rağmen onu milli takıma yazdırdı. İnsan ayırt etmez, çocuğun istikbalini göz önünde bulundururdu. Bu benim gönlümde hiç unutamadığım bir olaydır."

Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ali Şükrü Ersoy'un naaşı, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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