Fenerbahçeliler Kars'ta Şampiyonluk Kutlaması Yaptı

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- Kars'ta Fenerbahçeliler sokaklara döküldü

KARS - Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe şampiyonluk şansını son haftaya taşırken, Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Kars'ta sokaklara döküldü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında vatandaşlar derbi galibiyetini sokaklara dökülerek kutladı. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasının bitmesiyle birlikte sokaklara dökülen çok sayıda sarı-lacivertli taraftar at heykeli önünde toplanarak, şampiyonluk sloganları attı. Faikbey Caddesi üzerinde uzun araç konvoyları oluşturan Fenerbahçe taraftarları büyük sevinç yaşadı. Faikbey Caddesi ile Kazımpaşa Caddesi kavşağında bulunan Aslan Heykeline çıkan Fenerbahçe taraftarları, burada takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Geç saatlere kadar devam eden kutlamalar daha sonra Fenerbahçeli taraftarların dağılmasıyla son buldu.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kısa süre çıkan gerginliği polis büyümeden önledi.