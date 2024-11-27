Fenomen Muhtar Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Fenomen Muhtar Öğrencilerle Buluştu

Fenomen Muhtar Öğrencilerle Buluştu

Aydın Battal, öğrencilerin ilgisini çeken etkinlikte hayat hikayesini ve şiirlerini paylaştı.

27.11.2024 18:31
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Sosyal medyada 'fenomen muhtar' olarak tanınan Aydın Battal, "Hayatımın en zor anı başka birinden iş istemek oldu" dedi.

'Fenomen muhtar' olarak bilinen Aydın Battal, Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Battal'ın hayat hikayesini Görsel İletişim Bölümü öğrencileri kayda aldı. Aydın Battal, samimi tavırlarıyla dikkat çekerken, okuduğu şiirler ise öğrenciler tarafından alkış aldı.

Görsel iletişim öğrencisi Nisa Şahin, Battal'ı yakından görmenin mutluluğunu yaşadığını ve hayat hikayesinden etkilendiğini belirtti. Öğretim görevlisi Ali Kaymak da, "Fenomen olarak tanınan Aydın Battal'ın hikayesini gençlerin duyması açısından bu programı organize ettik. Battal'ın sosyal medyada ünlenmesinin ardından şiirleri ve oyunculuk kariyerine gençler de ilgi gösterdi" dedi.

Battal, geçen mahalli idareler seçimlerinde baldızı ve bacanağının oy vermemesi sonrasında yazdığı şiirle sosyal medya ve haberlerde tanınmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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