Fenomen muhtar yine gündeme gelmeyi başardı - Son Dakika
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Fenomen muhtar yine gündeme gelmeyi başardı

31.05.2022 11:49
Fenomen muhtar yine gündeme gelmeyi başardı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 'fenomen muhtar' olarak bilinen Hakan Aktepe, sosyal medya hesabından yayınladığı papyonlu videolu mesaj ile vatandaşları belediyenin hizmetlerini protesto edecekleri sessiz yürüyüşe davet etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 'fenomen muhtar' olarak bilinen Hakan Aktepe, sosyal medya hesabından yayınladığı papyonlu videolu mesaj ile vatandaşları belediyenin hizmetlerini protesto edecekleri sessiz yürüyüşe davet etti. Video mesajda Aktepe'nin çevresi ile girdiği diyaloglar ise görenleri gülümsetti.

Bolvadin İmaret Mahallesi Muhtarı Hakan Aktepe, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yine gündeme gelmeyi başardı. İlçede ve çevresindeki fenomen muhtar olarak bilinen Aktepe, hizmetlerinden memnun olmadığını söylediği Bolvadin Belediyesi'nin çalışmalarını protesto etmek için vatandaşları sessiz yürüyüşe davet etti. Çektiği videoda çevresindekilerle de yöresel şiveyle ilginç diyaloglara giren ve 'kaç kişi izliyor bende görünmüyor' gibi sorular soran Aktepe'nin soruları ve aldığı yanıtlar ise herkesi gülümsetti. Videonun çekimi esnasında Aktepe'nin çevresindeki bulunan kişilerin ona destek verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Aktepe'nin sessiz yürüyüşün ardından ilerleyen günlerde belediye başkanlığına adaylığını da açıklayacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Protesto, Muhtar, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fenomen muhtar yine gündeme gelmeyi başardı - Son Dakika


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