Ferdi Zeyrek Anısına Bin Kişilik Pilav Hayrı Düzenlendi

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına Magnesia Gastronomi ve Aşçılar Derneği bin kişilik pilav hayrı düzenledi.

Magnesia Gastronomi ve Aşçılar Derneği, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına bin kişilik pilav hayrı yaptı. Manisa Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen pilav hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dualarla başlayan pilav hayrında bin kişiye pilav ikramı yapıldı. Yapılan hayırla ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Ali Afşar, "Bugün burada kıymetli büyüğümüz merhum Ferdi Zeyrek adına düzenlediğimiz bahar pilavı hayrında bir araya gelmiş olmanın hem hüznünü hem de gururunu yaşıyoruz. Merhum başkanımız, sadece derneğimizin değil, aynı zamanda Manisa'mızın gastronomi ve dayanışma kültürüne büyük katkılar sunmuş, kalbi bu topraklar için atan örnek bir insandı. Vefatının 45. gününde, onun adını yaşatmak ve Manisa'mıza özgü bir gelenek haline gelmesini umut ettiğimiz bu anlamlı hayrı gerçekleştirdik" dedi. - MANİSA