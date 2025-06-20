Ferdi Zeyrek'i unutmayan Başkan Pütün, öğrencilerinin mutluluğuna ortak oldu - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'i unutmayan Başkan Pütün, öğrencilerinin mutluluğuna ortak oldu

Ferdi Zeyrek\'i unutmayan Başkan Pütün, öğrencilerinin mutluluğuna ortak oldu
20.06.2025 16:27  Güncelleme: 16:29
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DENİZLİ (İHA) – Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına hayır düzenlenen Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

DENİZLİ (İHA) – Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına hayır düzenlenen Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Beyağaç Belediye Başkanı Pütün'ün katılımıyla, Kurban Bayramında evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hatırasına ithafen Beyağaç Belediyesi tarafından lokma hayrı düzenlendi.

Belediye önünde düzenlenen hayırda vatandaşlara kendi eliyle lokma ikram eden Başkan Sezayi Pütün, "Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor; hayrımıza katılarak dualarıyla eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Başkanımız Ferdi Zeyrek, sonsuza dek kalbimizde yaşamaya devam edecek" dedi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, lokma hayrının ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının son gününde Kapuz Şehit Halil İbrahim Arılık İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde, öğrencilerin sevincine ortak oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran ile birlikte minklere karnelerini takdim eden Başkan Pütün, "Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi emekleri ve gayretleri için yürekten kutluyor; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice eğitim yılları diliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ferdi Zeyrek'i unutmayan Başkan Pütün, öğrencilerinin mutluluğuna ortak oldu - Son Dakika

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