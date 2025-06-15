Geçtiğimiz günlerde elektrik kazası sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kabri, Babalar Günü'nde ziyaretçi akınına uğradı. Manisalılar, merhum başkanın kabrini ziyaret ederek dualar okudu.

Manisa Çatal Mezarlığındaki aile kabristanında bulunan Ferdi Zeyrek'in kabri başında, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalık oluştu. Vatandaşlar, çiçekler ve dualarla Zeyrek'e olan sevgilerini ve özlemlerini dile getirdi.

Vatandaşlar, "Ferdi Zeyrek yalnızca ailesinin değil, Manisa'nın da bir babası gibiydi. Babalar Günü'nde onu kabri başında anmak istedik. Onu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA