Ferhat Deniz Eskişehir Başsavcısı Oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ferhat Deniz, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Vali Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz'i Eskişehir'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Ziyarette Eskişehir'de yürütülen adli hizmetler ile kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - ESKİŞEHİR