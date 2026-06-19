Fethi Heper Spor Ortaokulu Açıldı - Son Dakika
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Fethi Heper Spor Ortaokulu Açıldı

Fethi Heper Spor Ortaokulu Açıldı
19.06.2026 18:19
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Eskişehir'de Fethi Heper Spor Ortaokulu, Vali ve protokolün katılımıyla açıldı. Etkinlikte genç sporculara hediyeler verildi.

Eskişehir'de Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Fethi Heper Spor Ortaokulunun açılışı; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri, merhum Prof. Dr. Fethi Heper'in ailesi ve efsane futbolcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin sergilediği halk oyunları ve jimnastik gösterileriyle devam etti. Eskişehirspor'un kurucu kadrosunda yer alan, attığı gollerle kulüp tarihine geçen ve aynı zamanda örnek bir akademisyen olan merhum Prof. Dr. Fethi Heper'in adını taşıyan okulun açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Törenin ardından okulu gezen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Yeni eğitim yuvasının şehre hayırlı olmasını dileyen Vali Yılmaz, başarılı ve ahlaklı sporcuların yetiştirilmesinde öğretmenlerin üstlendiği önemli role dikkat çekti.

Efsaneler formayı imzaladı, genç sporculara hediye dağıtıldı

Açılışın Eskişehirspor'un 61'inci kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi programa ayrı bir anlam kattı. Etkinlik kapsamında, üzerinde merhum Prof. Dr. Fethi Heper'in isminin yer aldığı özel forma; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, merhumun eşi Melek Heper, oğlu Jeyan Heper ve Eskişehirspor'un unutulmaz futbolcuları tarafından imzalandı. Genç sporculara Eskişehirspor formalarının da hediye edildiği programda, Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş efsane isimlerin öğrencilerle bir araya gelmesi renkli görüntüler oluşturdu. Açılış programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

"Anadolu'nun efsanesi Eskişehirspor'umuz 61 yılı geride bıraktı"

Okulun açılışı ve Eskişehirspor'un 61'nci yılı hakkında konuşan Vali Yılmaz, "Eskişehirspor'umuz, Anadolu'nun efsanesi Eskişehirspor'umuz 61 yılı geride bıraktı ama bu 61 yıl muhteşem başarılarla dolu, muhteşem etkileyici hikayelerle dolu. İnşallah bu hikayesi, tabii ki adını Eskişehirspor'umuza altın harflerle yazdıran Fethi Heper'in ismi burada yaşayacak. Fethi Heper gibi nesillerin yetişmesi ülkemiz, insanlığı adına çok kıymetli. Çünkü Fethi Heper sahada bir yıldızdı, akademi alanında bir yıldızdı. Bu iki hem sporcu hem akademisyenliği birleştirebilen bir ilk ve muhteşem bir örnek. ve burada Fethi Heper Ortaokulumuzun açılışını yapmaktan, Fethi Heper'in bu okulda isminin yaşaması ve buradan Fethi Heper disiplininin, çalışma alışkanlığının, karakterinin, kişiliğinin öğretilmesi gerçekten insanlık adına, ülkemiz adına çok kıymetli. Efsanesi Eskişehirspor'umuzun 61. yılını kutluyorum. Eskişehirspor'umuzu kalbimizde ve bu bulunduğu nokta tabii hiçbirimizin kabullendiği, istediği nokta değil. Eskişehirspor'umuza sahip çıkmaya, desteklemeye devam edeceğiz" dedi

"Okula bu ismin verilmesi bana göre müthiş bir olay"

Eski futbolcu Serdal Eroy ise konu hakkında, "76-82 yıllarında Eskişehirspor'da, 82-88 yıllarında Ankara Gençlerbirliği'nde oynadım. Okula bu ismin verilmesi bana göre müthiş bir olay. Eskişehir'de Eskişehirspor'un efsaneleri yalnız Fethi Heper değil; Nihat Atacan olsun, Ender Konca olsun, Vahap Özbayer olsun Eskişehir adını o tarihlerde tüm dünyaya duyuran, tüm Avrupa'ya duyuran kişiler. Onlar efsane, yaşayan efsane. Bizler ise o yaşayan efsaneden aldığımız mirası biraz daha ileri tarihlere kadar götürdük ve ondan sonra işte endüstriyel futbol Eskişehirspor'u bitirdi" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethi Heper Spor Ortaokulu Açıldı - Son Dakika

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