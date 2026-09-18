Fethiye Belediye Başkanı Karaca\'ya saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahlı saldırıda bacağından yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden F.Y. tutuklandı, C.Ç. ve L.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirenlere ulaşım ve maddi destek sağladığı değerlendirildi.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahlı saldırıda bacağından yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 14 Eylül'de Muğla genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Belediye Başkanı Karaca'ya yönelik silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 3 şüphelinin, Başkan Karaca'ya saldırıyı gerçekleştiren kişilere ulaşım ve maddi destek sağladığı, olayda azmettirici konumunda bulunduğu değerlendirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.Y, savcılık ve hakimlik işlemlerinin ardından tutuklandı.
C.Ç. ve L.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaca, 23 Mayıs 2026'da evinin bulunduğu bölgede düzenlenen silahlı saldırıda bacağından yaralanmış, olayın ardından hastaneye kaldırılmıştı.
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