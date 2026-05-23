Vali Akbıyık, Başkan Karaca\'yı hastanede ziyaret etti

23.05.2026 23:12  Güncelleme: 23:16
Muğla Valisi İdris Akbıyık, silahlı saldırıda yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu ve şüphelilerin kısa sürede yakalanacağını belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, silahlı saldırı sonucu yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı hastanede ziyaret etti. Vali Akbıyık, olayın çok yönlü soruşturulduğunu belirterek, "Kısa sürede çözeceğimiz kanaatindeyiz. Şüphelenilen şahıslar var" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahlı saldırıya uğramasının ardından ilçeye geldi. İlk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Akbıyık, yetkililerden şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, ardından Başkan Karaca'nın kaldırıldığı hastaneyi ziyaret etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Akbıyık, daha sonra yürütülen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin en kısa sürede yakalanacağını vurgulayan Vali Akbıyık, "Bugün maalesef Fethiye ilçemiz saat 16.00 sıralarında belediye başkanımıza karşı menfur bir saldırı oldu. Öncelikle bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle kınıyoruz. Belediye Başkanımız Alim KAraca'nın hayati tehlikesi yok. Diz kısmından bir el ateş edilmesi sonucunda yaralanmış. Konutu civarında dolaşan genç bir şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Önce arbade oluyor. Başkanımız, silahın doğrultuğu anda müdahale ediyor ve sol diz kısmından yaralanıyor. Şu anda araştırmalarımız devam ediyor. İl emniyet müdürümüz olayın bizzat başında. Yine kaymakamımız, Muğla'dan gelen Kaçakçılık, Organize Suçlar şube müdürümüz, istihbarat müdürümüz, Siber Suçlarla Mücadele müdürümüz Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber çok yönlü bir araştırma içerisindeler. Kısa sürede çözeceğimiz kanaatindeyiz. Şüphelenilen şahıslar var. Olayı, 2 günü bulmadan inşallah çözeceğiz. İfadesine başvurulan bir kişi var. Soruşturma devam ediyor. Detayları söylemem çok doğru olmaz. Olay çözüldüğünde zaten bilgilendireceğiz. Kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz. Çok yönlü olarak hem buradan hem farklı illerden farklı kurumlarla beraber konuyu çözmeye çalışıyoruz. Başkanımıza, Fethiye'ye geçmiş olsun. Huzurumuz, Fethiye'nin huzuru, Muğla'nın huzuru her şeyden önemli. Huzur olmadan hiç bir şey olmaz. Dolayısıyla memleketin, milletin huzurunu bozmak isteyen kim varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti büyüktür, güvenlik güçlerimiz, devletimiz gereğini yapar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bu parayı veren formayı giydirir! Sörloth'un bonservisi belli oldu
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
