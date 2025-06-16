Fethiye Belediyesi, Ferdi Zeyrek Anısına Lokma Hayrı Düzenledi

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, geçen hafta yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına lokma hayrı düzenledi.

Fethiye Belediyesi hizmet binası önünde Ferdi Zeyrek için gerçekleştirilen lokma hayrına Belediye Başkan Vekili Ruhtan Başkaya, Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal, İnsan Kaynakları Müdürü Mesut Doğan, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Yardımcısı Bolelli, "Çok üzgünüz. Çok iyi bir insanı, çok iyi bir belediye başkanımızı kaybettik. Rahmetli Ferdi Başkan'ımızın hayrına lokma dağıtımı yaptık. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.