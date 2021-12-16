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Fethiye Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü protokol imzaladı - Son Dakika

Fethiye Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü protokol imzaladı

16.12.2021 14:51
Fethiye Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü protokol imzaladı

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Cumhuriyet Savcılıkları ya da mahkemeler arasında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılması kararı verilen yükümlüler, belediyeye ait birimlerde bilgi beceri ve yeteneklerine göre sınıflandırılarak çalıştırılacak.

Kovid izinlerinin bitiminden sonra kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler belediye ait birimlerde bilgi, beceri ve yeteneklerine göre sınıflandırılarak ücretsiz çalışabilecekler.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlülerin belediyede birimlerinde çalışması başlayacak. - MUĞLA

Fethiye Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü protokol imzaladı

Denetimli Serbestlik, Fethiye Belediyesi, Cumhuriyet, Fethiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fethiye Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü protokol imzaladı - Son Dakika


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