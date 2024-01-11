Fethiye Belediyesi Regaip Kandili\'nde Kandil Simidi Dağıttı

Fethiye Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara ve belediye personeline kandil simidi dağıttı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca; "İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bu güzel günlerde ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada sağlık, mutluluk ve huzurun hakim olması en önemli dileğimizdir. Nice faziletli günlerde yine birlikte olmayı temenni ediyorum. İbadet ve dualarımızın kabulünü, sağlık, barış, huzur ve bereketin daim olmasını diliyorum" dedi.