 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fethiye Belediyesi Regaip Kandili'nde Kandil Simidi Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye Belediyesi Regaip Kandili'nde Kandil Simidi Dağıttı

Fethiye Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve belediye personeline kandil simidi dağıttı. Belediye Başkanı Alim Karaca, bu mübarek günde sağlık, mutluluk ve huzurun hakim olmasını diledi.

Fethiye Belediyesi Regaip Kandili\'nde Kandil Simidi Dağıttı
11.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 16:51
Abone Ol

Fethiye Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara ve belediye personeline kandil simidi dağıttı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca; "İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bu güzel günlerde ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada sağlık, mutluluk ve huzurun hakim olması en önemli dileğimizdir. Nice faziletli günlerde yine birlikte olmayı temenni ediyorum. İbadet ve dualarımızın kabulünü, sağlık, barış, huzur ve bereketin daim olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Fethiye Belediyesi, Regaib Kandili, Alim Karaca, Fethiye, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye Belediyesi Regaip Kandili'nde Kandil Simidi Dağıttı - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 18:01:52. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye Belediyesi Regaip Kandili'nde Kandil Simidi Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement