Fethiye'de 2. Gastronomi Festivali - Son Dakika
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Fethiye'de 2. Gastronomi Festivali

Fethiye\'de 2. Gastronomi Festivali

Fethiye'de 25-26 Eylül'de Türk-Yunan mutfağı festivali ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

21.09.2024 18:33
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2. Fethiye Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali 25-26 Eylül tarihlerinde Beşkaza Meydanı'nda yapılacak.

Fethiye'nin eşsiz lezzetlerini kutlayan festival, Türk ve Yunan mutfaklarının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Fethiye'de, bu yıl ikinci kez düzenlenen 2. Fethiye Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali, 25-26 Eylül tarihlerinde Beşkaza Meydanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Her akşam 17.30-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek festival, Fethiye'nin benzersiz yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtma amacı güdüyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikte, ziyaretçiler geleneksel Türk ve Yunan mutfağından çeşitli lezzetleri tatma fırsatına sahip olmuştu. Şeflerin canlı yemek gösterimleri, atölye çalışmaları ve lezzet yarışmaları büyük ilgi görmüştü. Ayrıca, yerel sanatçılar tarafından gerçekleştirilen konserler ve kültürel gösteriler de festivalin keyfini artırmıştı.

Bu yıl, Türk ve Yunan mutfaklarının değerli şefleri, gastronomi yazarları, gazeteciler ve akademisyenlerin katılımıyla zenginleşecek olan festival, lezzetlerin yanı sıra dostluk köprüleri kurmayı da hedefliyor. Katılımcılar, hem gastronomik deneyimlerini paylaşacak hem de kültürel etkileşimlerde bulunacaklar. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de 2. Gastronomi Festivali - Son Dakika

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