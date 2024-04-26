Fethiye'de 2024 Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'de 2024 Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Fethiye\'de 2024 Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Fethiye İlçe Müftülüğü tarafından 2024 hac sezonu öncesi hacı adaylarına yönelik kapsamlı eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Seminerlerde hac ibadetinin önemi ve yapılışı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, hac esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, ziyaret edilecek kutsal yerler ve sağlık sorunlarına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

26.04.2024 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye İlçe Müftülüğü tarafından 2024 hac sezonu öncesi hacı adaylarına yönelik kapsamlı eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Fethiye'de, 2024 yılı hac görevini yerine getirecek olan hacı adayları için üç gün süren kapsamlı bir bilgilendirme semineri düzenlendi. İlçe Müftüsü Kamil Oktay önderliğinde, Şube Müdürleri Yusuf Çobanoğlu ve Hüseyin Hasyılmaz ile İlçe Vaizleri Sultan Oktay, Hanım Gök ve Muhammer Gökmen'in katılımlarıyla gerçekleşen seminerlerde hacı adaylarına, hac ibadetinin önemi ve yapılışı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Seminer boyunca, hac ibadeti esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, Mekke ve Medine'deki ziyaret edilecek kutsal yerler ve hacda karşılaşılabilecek temel sağlık sorunlarına yönelik önemli bilgiler verildi. Katılımcılar, seminerin soru-cevap bölümünde merak ettikleri konuları uzmanlara danışma fırsatı buldular.

Etkinlik, katılımcılara sunulan ikramlar eşliğinde sona erdi. Seminerin ardından hacı adayları, kutsal topraklara yapacakları manevi yolculuk için gerekli bilgi ve donanıma sahip olduklarını ifade ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Hac, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de 2024 Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:56 İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan tartışmada AK Partili Meclis Üyesi yere düştü İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan tartışmada AK Partili Meclis Üyesi yere düştü
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:26 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 11:04:27. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de 2024 Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement