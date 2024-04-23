Fethiye\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Fethiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk sunma töreni, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Etkinlikte öğrenciler tarafından da günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Fethiye'deki 23 Nisan etkinlikleri Özgecan Anıtı'ndan Beşkaza Meydanı'na yapılacak olan kortej yürüyüşü ile devam edecek. Bununla birlikte Beşkaza Meydanı'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - MUĞLA