Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 11'incisi düzenlenen 'Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali' başladı. Festivalin ilk gününde, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ve viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil sanatseverlerle buluştu.

Benyamin Sönmez 11. Klasik Müzik festivali kapsamında Telmessos Antik Tiyatro'da Fazıl Say ve Nil Kocamangil konseri düzenlendi. Fazıl Say ve Nil Kocamangil'den dinlemek isteyen müzikseverler Fethiye Telmessos Açıkhava Tiyatrosu'na akın etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde birbirinden değerli parçaları seslendiren Fazıl Say ve Nil Kocamangil, müzikseverlerden tam not aldı. Yoğunluk nedeniyle konsere geç gelenler giriş yapamadı.

Sevilen bestelerini seslendiren Say'a, etkinliğin ikinci bölümünde viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil eşlik etti.

Konser öncesi konuşan Fazıl Say, "Benyamin Sönmez'in anısına Fethiye'de olmak sanatçıların görevi. Benyamin, çok genç yaşta hayatını kaybeden bir sanatçıdır. Bugün yaşasaydı dünyanın pek çok yerinde Türkiye'yi temsil eden bir sanatçı olacağı kuşkusuzdu" ifadelerini kullandı. - MUĞLA