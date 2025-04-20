Fethiye'de Bisikletli Özgür Alkan Anıldı - Son Dakika
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Fethiye'de Bisikletli Özgür Alkan Anıldı

Fethiye\'de Bisikletli Özgür Alkan Anıldı

Bisiklet kazasında hayatını kaybeden Özgür Alkan anısına Fethiye'de etkinlik düzenlendi.

20.04.2025 12:36
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklet sürdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden bisikletli Özgür Alkan, Fethiye'deki bisiklet topluluğu tarafından anıldı. Topluluk, Alkan'ın evinin önüne kadar pedal çevirerek ailesine başsağlığı diledi, farkındalık pankartları açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göcek yakınlarında meydana gelen kazada 48 D 3544 plakalı otomobil, bisikletli gruba arkadan çarptı. Kazada Rahmi Gözele, İlker Muallim ve 47 yaşındaki Özgür Alkan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Alkan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından Fethiye'deki bisiklet topluluğu, Cahit Gündüz Caddesi'nde toplanarak Özgür Alkan'ın anısına pedal çevirdi. Grup, Alkan'ın evinin önüne kadar bisikletleriyle ilerleyerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ev önünde 'bisikletime çarparsan ölürüm' ve 'bisikletli ölümler son bulsun' yazılı pankartlar açıldı.

"Yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz"

Kazada hayatını kaydeden bisikletli Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, "Burada olmanızdan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Kardeşim adına teşekkür ederim. Bu yaşadığımız yalnızca bizim değil, Türkiye'nin genel bir sorunudur. Yollar sadece motorlu araçlara ait değildir. Bisiklet bir spor aracı değil, ulaşım aracıdır. Artık yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Bu davanın sonuna kadar peşindeyim, mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

"Korkmadan bisiklet sürmek istiyoruz"

Özgür Alkan'ın kuzeni Cemal Varış ise, "Bugün hepimiz 'bisikletime çarparsan ölürüz' diyenleriz. Çünkü bugün aslında özgürce bisiklet sürmek isteyen insanlarız. Acı içindeyiz; çünkü bir arkadaşımızı, bir aile ferdini, bir canı kaybettik. Özgür Alan yalnızca bir isim değildi. O, annesinin babasının en kıymetli erkek evladıydı. Bir kızın, bir ablanın tek erkek kardeşiydi. Bu dünyada gün yüzü göremeden, hayalleri yarım kalmışken toprağa vermek zorunda kaldık onu. Şimdi aynı acıyı başka bir arkadaşımız için yaşıyoruz. O şu an hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Kalbimiz onunla, dualarımız onunla. İnşallah onu kaybetmeyiz. Allah ailesine bağışlasın ama artık bıçak kemiğe dayandı. Artık 'bisikletime çarparsan ölürüz' demekten başka çaremiz kalmadı. Bu sadece bir slogan değil; bir çığlık, bir haykırış. Yaşamak istiyoruz. Özgürce, güvende, korkmadan bisiklet sürmek istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Bisikletli Özgür Alkan Anıldı - Son Dakika

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